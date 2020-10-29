Відомау британську співачку Адель нещодавно помітили в барі з репером Skepta. Але артистка спростувала чутки, що поширювались в мережі і заявила , що вона - самотня леді.

Вже як рік популярній співачці та володарці 15-ти премій Греммі приписують роман з британським репером та автором пісень Skepta. На офіційній сторінці в інстаграмі сама співачка спростувала всі чутки навколо її стосунків.

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Вчора стало зрозуміло, що серце Адель вільне. Знаменитість опублікувала світлину з шоу Saturday Night Live, яке вона нещодавно відвідала, а також участь в якому призвела до скандалу. А під світлиною співачка розмістила допис, де подякувала всіх організаторів і продюсерів. Окрім того, Адель назвала себе "самотньою".

Тепер я повертаюся в свою печеру, щоб продовжувати бути котолюбною (самотньою) леді, якою я і є!

– написала Адель.

Що відомо про роман Адель

Нещодавно пару помітили в Лондоні. Разом Skepta та Адель відвідали бар віртуальної реальності, а згодом до них приєднався друг репера. Вони голосно розмовляли та сміялися, про це зазначали шанувальники артистки. Він додав, що їм було добре разом

Варто зазначити, що пара була знайома і раніше. У 2016 році репер заявляв в інтерв'ю ES Magazine про те, що Адель часто пише йому та розповідає про своє життя. В один момент кар'єра репера була в кризовому стані. Тоді він задумувався про те, щоб покинути музичну індустрію. Але згодом Адель врятувала його кар'єру, поділившись фотографією чоловіка в соцмережах.