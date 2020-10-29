Известную британскую певицу Адель недавно заметили в баре с рэпером Skepta. Но артистка опровергла слухи, распространявшиеся в сети, и заявила, что она – одинокая Леди.

Уже как год популярной певице и обладательнице 15-ти премий Грэмми приписывают роман с британским рэпером и автором песен Skepta. На официальной странице в инстаграме сама певица опровергла все слухи вокруг ее отношений.

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Вчера стало понятно, что сердце Адель свободно. Знаменитость опубликовала фотографию с шоу Saturday Night Live, которое она недавно посетила, а также участие в котором привело к скандалу. А под фотографией певица разместила сообщение, где поблагодарила всех организаторов и продюсеров. Кроме того, Адель назвала себя "одинокой".

Теперь я возвращаюсь в свою пещеру, чтобы продолжать быть кошачьей (одинокой) леди, которой я и являюсь!

- написала Адель.

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Недавно пару заметили в Лондоне. Вместе Skepta и Адель посетили бар виртуальной реальности, а затем к ним присоединился друг рэпера. Они громко разговаривали и смеялись, об этом сообщали поклонники артистки. Он добавил, что им было хорошо вместе

Стоит отметить, что пара была знакома и раньше. В 2016 году рэпер заявлял в интервью ES Magazine о том, что Адель часто пишет ему и рассказывает о своей жизни. В один момент карьера рэпера была в кризисном состоянии. Тогда он задумывался о том, чтобы покинуть музыкальную индустрию. Но впоследствии Адель спасла его карьеру, поделившись фотографией мужчины в соцсетях.