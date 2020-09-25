Хореографиня та переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова поділилась, чому не публікує пікантних фото та не знімається оголеною. Як з'ясувалось, проти публічних відвертостей виступає її чоловік.

Інстаграм-профіль Ілони Гвоздьової суттєво відрізняється від сторінок в соціальних мережах більшості українських зірок. Перед 300-тисячною аудиторією вона постає як зразкова мама 5-річної донечки Валерії та любляча дружина Івана Хомячука. В інтерв'ю для проєкту "На крыльях" танцівниця пояснила свою позицію.

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Ілона Гвоздьова наголосила, що в її коханого погляди надто правильно чоловіка, який проти соціальної свободи та відвертих фото на публічний огляд.

Сама ж хореографиня зізнається, що вона не належить до числа тих медійних персон, які демонструють свої принади привселюдно. За приклад вона поставила співачка Олю Полякову.

Я ніколи не покажу оголене тіло, бо чоловік просто на німецький прапор мене розірве… Нікого не хочу образити, але я не Оля Полякова. У неї це чітко вибудуваний образ, вона може роздягнутися і виставити фото себе голої. Мене по-іншому виховували, мене можуть побачити мої діти,

– пояснила Ілона Гвоздьова.

Танцівниця пояснила, що цілком задоволена своєю аудиторією і їй непотрібно, щоб за нею слідкувала багатомільйонна аудиторія лише заради того, аби побачити її оголеною.

Проте чоловік Ілони Гвоздьової значно лояльніше ставиться до відвертих образів дружини, коли на світських заходах вона з'являється поряд з ним. Крім того, для чоловіка принципово, щоб хореографиня завжди одягала обручку, навіть якщо це суперечить концепції зйомок чи постановок.

"Якщо я йду з ним, він каже: "Можеш бюстгальтер не одягати". Він не забороняє мені відверто одягатися, але лише в його присутності", – пояснила вона позицію коханого.