Хореограф и победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева поделилась, почему не публикует пикантных фото и не снимается обнаженной. Как выяснилось, против публичных откровений выступает ее муж.

Инстаграм-профиль Илоны Гвоздевой существенно отличается от страниц в социальных сетях большинства украинских звезд. Перед 300-тысячной аудиторией она предстает как образцовая мама 5-летней дочери Валерии и любящая жена Ивана Хомячука. В интервью для проекта "На крыльях" танцовщица объяснила свою позицию.

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Илона Гвоздева подчеркнула, что у ее любимого взгляды слишком правильного мужчины, который против социальной свободы и откровенных фото на публичное обозрение.

Сама же хореограф признается, что она не принадлежит к числу тех медийных персон, которые демонстрируют свои прелести публично. В пример она поставила певицу Олю Полякову.

Я никогда не покажу обнаженное тело, потому что муж просто на немецкий флаг меня разорвет... Никого не хочу обидеть, но я не Оля Полякова. У нее это четко выстроенный образ, она может раздеться и выставить фото себя обнаженной. Меня по-другому воспитывали, меня могут увидеть мои дети,

– объяснила Илона Гвоздева.

Танцовщица объяснила, что вполне довольна своей аудиторией и ей не нужно, чтобы за ней следила многомиллионная аудитория только ради того, чтобы увидеть ее обнаженной.

Однако муж Илоны Гвоздевой значительно лояльнее относится к откровенным образам жены, когда на светских мероприятиях она появляется рядом с ним. Кроме того, для мужа принципиально, чтобы хореограф всегда надевала обручальное кольцо, даже если это противоречит концепции съемок или постановок.

"Если я иду с ним, он говорит: "Можешь бюстгальтер не надевать". Он не запрещает мне откровенно одеваться, но лишь в его присутствии", – объяснила она позицию возлюбленного.