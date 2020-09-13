Хореограф и одна из самых известных участниц шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Супруги воспитывают дочь Валерию и ждут рождения сына. В сети знаменитость решила поделиться историей знакомства с любимым.

Трогательное сообщение Илона Гвоздева опубликовала в инстаграме по случаю третьего эфира шоу "Танцы со звездами", который посвящен любви. Своего мужа танцовщица встретила 11 лет назад, будучи 21-летней студенткой Киевского национального университета культуры и искусств.

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Как Илона Гвоздева познакомилась с мужем

Она вспомнила, что в 2008 году переехала из Днепра в Киев, чтобы покорять столицу. Тогда девушка лишь мечтала о блестящей танцевальной карьере и признании и совмещала учебу с тремя работами. Илона Гвоздева отнюдь не надеялась встретить свою судьбу на станции метро "Лесная".

Танцовщица вспомнила, что Иван Хомячук проехал свою станцию для того, чтобы пригласить девушку на чай. Как выяснилось, мужчину покорила фигура нынешней жены.

Как сказал муж после: "Я не мог пропустить мимо такие ягодицы",

– откровенно призналась Илона Гвоздева.

Илона Гвоздева рассказала об отношениях с любимым

Она поделилась, что за 11 лет вместе они пережили много: прогулки по ночам, свидания, ссоры, расставания, примирения, арендованные квартиры, жизнь с родителями мужа, свадьбу, рождение дочери и ожидание сына. Танцовщица подчеркнула, что отношения – это всегда работа.

"Наша любовь прошла много испытаний. Отношения – это всегда большая работа над собой и компромисс для обоих. За 11 лет мы научились понимать, прощать, молчать, вовремя говорить, слышать, слушать, помогать, расти и просто делать друг друга счастливым", – написала Илона Гвоздева.

Милое сообщение она дополнила серией совместных фото с любимым мужем Иваном. На них супруги на свадебных фотосессиях, студийных съемках и на улицах Киева во время беременности знаменитости. Она также показала кадры с семейного отдыха в Доминикане.

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