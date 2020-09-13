Хореографиня та одна з найвідоміших учасниць шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова одружена з Іваном Хомячуком. Подружжя виховує доньку Валерію та чекає на народження сина. У мережі знаменитість вирішила поділитися історією знайомства з коханим.

Зворушливий допис Ілона Гвоздьова опублікувала в інстаграмі з нагоди третього ефіру шоу "Танці з зірками", який присвячений коханню. Свого чоловіка танцівниця зустріла 11 років тому, будучи 21-річною студенткою Київського національного університету культури і мистецтв.

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Як Ілона Гвоздьова познайомилась з чоловіком

Вона пригадала, що 2008 року переїхала з Дніпра до Києва, аби підкорювати столицю. Тоді дівчина лише мріяла про блискучу танцювальну кар'єру та визнання і поєднувала навчання з трьома роботами. Ілона Гвоздьова аж ніяк не сподівалась зустріти свою долю на станції метро "Лісова".

Танцівниця пригадала, що Іван Хомячук проїхав свою станцію для того, аби запросити дівчину на чай. Як з'ясувалось, чоловіка підкорила фігура теперішньої дружини.

Як сказав чоловік після: "Я не міг пропустити повз такі сідниці",

– відверто зізналась Ілона Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова розповіла про стосунки з коханим

Вона поділилась, що за 11 років разом вони пережили багато: прогулянки ночами, побачення, сварки, розставання, примирення, орендовані квартири, життя з батьками чоловіка, весілля, народження донечки та очікування сина. Танцівниця наголосила, що стосунки – це завжди робота.

"Наша любов пройшла багато випробувань. Стосунки – це завжди велика робота над собою і компроміс для обох. За 11 років ми навчилися розуміти, прощати, мовчати, вчасно говорити, чути, слухати, допомагати, рости і просто робити одне одного щасливим", – написала Ілона Гвоздьова.

Милий допис вона доповнила серією спільних фото з коханим чоловіком Іваном. На них подружжя постало на весільних фотосесіях, студійних зйомках та на вулицях Києва під час вагітності знаменитості. Вона також показала кадри з сімейного відпочинку в Домінікані.

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