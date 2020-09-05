Хореографиня та учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова на останніх термінах вагітності не лише виходить на паркет, а й відвідує світські заходи. Вона стала гостею Українського тижня моди та показала трендовий образ.

За лічені тижні до пологів 32-річна танцівниця Ілона Гвоздьова не відмовляється від звичного ритму життя. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала фото з Ukrainian Fashion Week в "Мистецькому арсеналі". Оцінити колекції українських дизайнерів вона вирішила в розкішному костюмі.

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Ілона Гвоздьова постала у вбранні кремового кольору. На ній широкі штани з ґудзиками збоку та футболка з відкритим декольте і масивним воланом внизу, який лише підкреслює величезний живіт знаменитості. Образ вона доповнила чорними босоніжками з квадратним носком на невисоких підборах та сумкою.

Для світського заходу Ілона Гвоздьова зробила легкий макіяж, який довершив її природну красу. З аксесуарів вона обрала лаконічний ланцюжок на шию, браслет і сережки. Волосся танцівниця вклала рівно.

Ілона Гвоздьова у стильному костюмі на UFW / Фото Instagram / @ilonagvozdeva



Ілона Гвоздьова у стильному костюмі на UFW / Фото Instagram / @ilonagvozdeva

Учасниця шоу "Танці з зірками" зізналась, що на Ukrainian Fashion Week встигла поділитись секретами з Катею Осадчою, тому глядачам варто чекати на ексклюзивні подробиці в програмі "Світське життя".