Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова вже сьогодні, в неділю 30 серпня, вийде на паркет "Танців з зірками" разом з Дмитром Танковичем. Танець жінка присвятить своїй доньці.

Вже сьогодні, 30 серпня, відбудеться перший ефір шоу "Танців з зірками". У ньому вагітна Ілона Гвоздьова буде в парі з Дмитром Танковичем. В інстаграмі танцівниця розповіла, кому присвятить перший танок і опублікувала фото з донечкою.

До теми Танці з зірками: вагітна Ілона Гвоздьова вийде на паркет з Дмитром Танковичем

На світлині Ілона позує на тлі дерев разом з 4-річною Валерією. Для фотосесії жінка обрала розкішну синю сукню, яка підкреслює округлий животик. А дівчинка білу блузку та оранжеві штанці. На кадрах донечка ніжно обіймає матусю.

Свій перший танець я присвячую своїй донечці. Я буду танцювати під її улюблений трек, який вона наспівує все літо. Не пропустіть – це буде найпозитивніший ефір, сюжет, як завжди з нашого життя,

– підписала фото Ілона.

Також танцівниця зазначила, що вагітність – не привід бути кришталевою вазою, а треба жити і рухатись в цей чарівний період.

"Я вами захоплююсь, ви розумничка", "Ілоночко, правильно робите, рух – це життя", "Цілком згідна з Вами, адже вагітність – це час бути щасливою і запам'ятати його на завжди", – висловлюють підтримку фанати в коментарях.

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