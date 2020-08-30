Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева уже сегодня, в воскресенье 30 августа, выйдет на паркет вместе с Дмитрием Танковичем. Танец женщина посвятит своей дочери.

Уже сегодня, 30 августа, состоится первый эфир шоу "Танцы со звездами". В нем беременная Илона Гвоздева будет в паре с Дмитрием Танковичем. В Инстаграме танцовщица рассказала, кому посвятит первый танец и опубликовала фото с дочкой.

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На фотографии Илона позирует на фоне деревьев вместе с 4-летней Валерией. Для фотосессии женщина выбрала роскошное синее платье, которое подчеркивает округлый животик. А девочка белую блузку и оранжевые штанишки. На кадрах доченька нежно обнимает мамочку.

Свой первый танец я посвящаю своей доченьке. Я буду танцевать под ее любимый трек, который она напевает все лето. Не пропустите – это будет самый позитивный эфир, сюжет, как всегда из нашей жизни,

– подписала фото Илона.

Также актриса отметила, что беременность – не повод быть хрустальной вазой, а надо жить и двигаться в этот волшебный период.

"Я вами восхищаюсь, вы умничка"," Илоночка, правильно делаете, движение – это жизнь"," вполне согласна с Вами, ведь беременность – это время быть счастливой и запомнить его на всегда", – выражают поддержку фанаты в комментариях.

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