Хореограф и участница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева на последних сроках беременности не только выходит на паркет, но и посещает светские мероприятия. Она стала гостьей Украинской недели моды и показала трендовый образ.

За считанные недели до родов 32-летняя танцовщица Илона Гвоздева не отказывается от привычного ритма жизни. На личной странице в Инстаграме она опубликовала фото с Ukrainian Fashion Week в"Мыстецьком Арсенале". Оценить коллекции украинских дизайнеров она решила в роскошном костюме.

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Илона Гвоздева предстала в наряде кремового цвета. На ней широкие брюки с пуговицами сбоку и футболка с открытым декольте и массивным воланом внизу, который лишь подчеркивает огромный живот знаменитости. Образ она дополнила черными босоножками с квадратным носком на невысоких каблуках и сумкой.

Для светского мероприятия Илона Гвоздева сделала легкий макияж, который довершил ее естественную красоту. Из аксессуаров она выбрала лаконичную цепочку на шею, браслет и серьги. Волосы танцовщица уложила ровно.

Илона Гвоздева в стильном костюме на UFW / Фото Instagram / @ilonagvozdeva

Илона Гвоздева в стильном костюме на UFW / Фото Instagram / @ilonagvozdeva

Участница шоу "Танцы со звездами" призналась, что на Ukrainian Fashion Week успела поделиться секретами с Катей Осадчей, поэтому зрителям стоит ждать эксклюзивные подробности в программе "Светская жизнь".