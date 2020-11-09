6 листопада відбувся 3 випуск "Холостячки", під час якого проєкт покинули одразу 3 учасники. Зокрема, головна героїня Ксенія Мішина попрощалася з Артемом. Тепер чоловік емоційно прокоментував свій вихід з реаліті-шоу та зазначив, що він не для всіх.

Навколо романтичного проєкту "Холостячка" точаться активні обговорення. У 3 випуску 11 чоловіків боролися за серце головної героїні, проте лише 8 вдалося завоювати її прихильність. Серед тих, хто покинув шоу назавжди, є Артем Шепель. Ексучасник вже відреагував на рішення Ксенії і опублікував відповідний допис на особистій сторінці в інстаграмі.

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Артем досить емоційно відреагував на вихід з проєкту. В одному з дописів чоловік написав фразу "Сильні особистості завжди не зручні для слабких" і зазначив, що з чистим серцем, своєю правдою і оголеною душею йде покоряти нові вершини.

"Офіційно щасливий покинути цю мильну оперу. Я зберіг свою честь і вірність собі. І не прогнувся. Нехай цей світ прогнеться під нас! Я не для всіх… Мій вихід з проєкту – це ляпас громадському смакові, який виявився яскравішим за світло. Бути тим, ким ти є, а не тим, ким тебе хочуть бачити інші", – написав у дописі Артем.

Нагадаємо, у 3 випуску в "Холостячки" Ксенії Мішиної відбулося парне побачення з Артемом та Андрієм Шатирко. Під час побачення Артем поводився дуже агресивно, адже він планував провести день наодинці з Ксенією. Дівчина зізналася, що поведінка чоловіка злякала її і вона не готова миритися з цим. Тому Мішина вирішила попрощатися з Артемом, не дочекавшись церемонії троянд.