6 ноября состоялся 3 выпуск "Холостячки", во время которого проект покинули сразу 3 участника. В частности, главная героиня Ксения Мишина попрощалась с Артемом. Теперь мужчина эмоционально прокомментировал свой выход из реалити-шоу и отметил, что он не для всех.

Вокруг романтического проекта "Холостячка" идут активные обсуждения. В 3 выпуске 11 мужчин боролись за сердце главной героини, но только 8 удалось завоевать ее благосклонность. Среди тех, кто покинул шоу навсегда, есть Артем Шепель. Экс-учасник уже отреагировал на решение Ксении и опубликовал соответствующий пост на личной странице в инстаграме.

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Артем достаточно эмоционально отреагировал на выход из проекта. В одном из постов мужчина написал фразу "Сильные личности всегда не удобны для слабых" и отметил, что с чистым сердцем, своей правдой и обнаженной душой идет покорять новые вершины.

"Официально счастлив покинуть эту мыльную оперу. Я сохранил свою честь и верность себе. И не прогнулся. Пусть этот мир прогнется под нас! Я не для всех... Мой выход из проекта – это пощечина общественному вкусу, который оказался ярче света. Быть тем, кем ты есть, а не тем, кем тебя хотят видеть другие", – написал в заметке Артем.

Напомним, в 3 выпуске у "Холостячки" Ксении Мишиной произошло парное свидание с Артемом и Андреем Шатырко. Во время свидания Артем вел себя очень агрессивно, ведь он планировал провести день наедине с Ксенией. Девушка призналась, что поведение мужчины испугало ее и она не готова мириться с этим. Поэтому Мишина решила попрощаться с Артемом, не дождавшись церемонии роз.