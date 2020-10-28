Американська модель та телеведуча Кріссі Тейген та дружина співака Джона Ледженда втратила дитину. Жінка написала про це есе, пояснивши деталі події та чому вона публікувала моторошні фото.

30 вересня зіркове подружжя Кріссі Тейген та Джона Ледженда пережили втрату дитини. Після цього Джон Ледженд написав публічний лист, а Кріссі поширила його в своїх соцмережах. А згодом телеведуча та модель написала есе. Про це інформує The New York Times.

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Через кілька годин після викидня Кріссі Тейген опублікувала моторошні фото з палати, де вона плаче та тримає на руках мертвого сина. Ці світлини викликали співчуття в користувачів соцмереж, але й викликали обговорення та нерозуміння.

Кріссі розповіла в есе, що вона попросила свою маму і Джона зробити фотографії, як би неприємно це не було. Вона зазначила, що чоловік був проти цього, але жінка розуміла, що потребує запам'ятати цей момент так само, як і щасливі спогади.

Я пояснила Джону, що мені потрібні ці знімки і що я не хотіла б ніколи просити про це, але він просто зобов'язаний це зробити. Йому було огидно. Тоді це не мало для нього ніякого сенсу. Але я знала, що мені потрібно запам'ятати цей момент назавжди, так само, як мені потрібно було запам'ятати наш поцілунок біля вівтаря і наші сльози радості після народження дітей. І я абсолютно точно знала, що повинна поділитися цією історією,

– написала Кріссі Тейген.

Зірка заявила, що їй однаково на критику, з якою зіткнулася. Вона додала, що зробила знімки для тих людей, які теж пережили горе.

"Я жила цим, я вирішила це зробити, і ці фотографії призначені не для всіх, а для людей, які пережили це або хочуть дізнатися, на що це схоже. Ці фотографії зроблені тільки для тих, хто їх потребує. Думки інших для мене не мають значення", – доповнила Кріссі.

Кріссі завершила тим, що прах дитини перебуває зараз в маленькій коробочці. Його подружжя розвіє коло дерев будинку.