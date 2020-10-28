Американская модель и телеведущая Крисси Тейген и жена певца Джона Ледженда потеряла ребенка. Женщина написала об этом эссе, объяснив детали происшествия и почему она публиковала жуткие фото.

30 сентября звездные супруги Крисси Тейген и Джон Ледженд пережили потерю ребенка. После этого Джон Ледженд написал публичное письмо, а Крисси распространила его в своих соцсетях. А потом телеведущая и модель написала эссе. Об этом сообщает The New York Times.

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Через несколько часов после выкидыша Крисси Тейген опубликовала жуткие фото из палаты, где она плачет и держит на руках мертвого сына. Эти фотографии вызвали сочувствие у пользователей соцсетей, но и вызвали обсуждение и непонимание.

Крисси рассказала в эссе, что она попросила свою маму и Джона сделать фотографии, как бы неприятно это ни было. Она отметила, что муж был против этого, но женщина понимала, что должна запомнить этот момент так же, как и счастливые воспоминания.

Я объяснила Джону, что мне нужны эти снимки и я не хотела бы никогда просить об этом, но он просто обязан это сделать. Ему было противно. Тогда это не имело для него никакого смысла. Но я знала, что мне нужно запомнить этот момент навсегда, так же, как мне нужно было запомнить наш поцелуй у алтаря и наши слезы радости после рождения детей. И я совершенно точно знала, что должна поделиться этой историей,

– написала Крисси Тейген.

Звезда заявила, что ей все равно на критику, с которой столкнулась. Она добавила, что сделала снимки для тех людей, которые тоже пережили горе.

"Я жила этим, я решила это сделать, и эти фотографии предназначены не для всех, а для людей, которые пережили это или хотят узнать, на что это похоже. Эти фотографии сделаны только для тех, кто в них нуждается. Мнения других для меня не имеют значение", – дополнила Крисси.

Крисси завершила тем, что прах ребенка находится сейчас в маленькой коробочке. Его супруга развеет вокруг деревьев дома.