Популярна австралійська співачка Sia є прийомною мамою для двох хлопців. Та нещодавно артистка зізналась, що хотіла б всиновити ще більше дітей.

Відома австралійська співачка Sia нещодавно дала відверте інтерв'ю виданню InStyle. У ньому вона розповіла про те, що їй дало прийомне материнство та як виховує дітей.

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Декілька років тому співачка побачила документальний фільм про сироту Десані. Дитина стала свідком того, як батько вбив його матір. Згодом вихованням сироти зайнялась далека родичка, яка жорстоко била Десані. Після цього хлопчик потрапив у дитячий будинок. А після цього Sia забрала його до себе. Артистка розповіла, що батьківство змінило її у всіх сенсах.

Я навчилась бути більш терплячою, співчутливою. Я навчилась встановлювати суворі межі. Я зрозуміла, що, як матері-одиначці, мені потрібна чітка система підтримки, щоб я могла ставити запитання, що нормально, а що ні. Я навчилась безумовно любити інших людей,

– зізналась Sia.

Співачка розповіла, що хотіла б навіть всиновити більше дітей. Вона зрозуміла, що саме так і повинна була стати матір'ю.

Як Sia виховує дітей

Австралійська артистка розповіла, що старається не балувати своїх дітей. Вона зізнається, що могла б сказати, що оскільки вона багата поп-зірка, то й вони мають право дозволити собі все, що завгодно. Але Sia дає певну суму коштів хлопцям тільки на харчування.

"Звичайно, коли я тільки усиновила їх, то скуповувала їм все. Але важливіше те, що я хотіла проводити з ними багато часу, щоб допомогти змінити умови, в яких вони виросли, і допомогти їм почати жити повним життям, якого їм ніколи не потрібно соромитися", – зізналась Sia.