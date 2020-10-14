Прима-балерина Національної опери України і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар розчулила мережу новими фото з чоловіком. Карди були зроблені під час суворого карантину, коли зірки присвячували себе лише дітям та одне одному.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов є партнерами не лише на сцені, а й в житті. Талановите подружжя часто влаштовує фотосесії в балетних образах, однак домашніми кадрами у неформальній атмосфері ділиться рідко. На особистій сторінці в інстаграмі суддя шоу "Танці з зірками" вирішила пригадати часи ізоляції та показала чуттєву карантинну зйомку з чоловіком.

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Подружжя позувало на балколі заміського комплексу серед лісу. Катерина Кухар обрала теплий пухнастий светр оверсайз світлого кольору і приспустила один рукав, оголивши плече. Волосся балерина вклала рівно і зробила макіяж з акцентом на очі.

Вона постала в обіймах коханого чоловіка. Олександр Стоянов, одягнений у джемпер в рубчик, пригортав і цілував зіркову дружину. Чуттєві чорно-білі фото Катерина Кухар доповнила зворушливим текстом. Вона зізналась, що хоче повернути той час, коли вони належали лише одне одному.

Все ж цей суворий карантин навчив нас сповільнюватися і цінувати моменти справжньої душевної близькості.

І чим ближче холодна осінь, тим сильніше хочеться закутатися в плед, в любов і сховатися від світу, що так поспішає,

– написала балерина.

У коментарях подружжям захоплювались не лише прихильники, а й зіркові друзі з шоу-бізнесу. Серед них співачка Наталія Могилевська і дизайнерка Катерина Сільченко.

Чуттєві фото Катерини Кухар з чоловіком



Катерина Кухар з чоловіком / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official



Катерина Кухар з чоловіком / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official