Зіркове подружжя Володимир Дантес і Надя Дорофєєва в шлюбі вже 5 років. Артист зізнався, що дружину не зраджував. Однак до знайомства з зіркою не був вірним тим, з ким зустрічався.

У програмі "Ж F*CKTOR" співак і шоумен Володимир Дантес пригадав свою бурхливу молодість. Артист, який став шалено популярним у 20 років, користувався славою і впізнаваністю. Відчувши себе зіркою, він крутив романи потай від дівчат, з якими зустрічався, а до стосунків ставився несерйозно.

Читайте також Володимир Дантес розповів про сварки з Дорофєєвою та майбутніх дітей

Зараз він засуджує таку поведінку, проте тоді не відчував жодних докорів совісті. Лише після зрад музикант усвідомлював, що нехтував почуттями коханих та не хотів би опинитись на їхньому місці.

Я був тоді в якихось стосунках, але мені зірвало дах. Виявляється, мені здавалося тоді, що я всім потрібен, всі хочуть мене,

– поділився Дантес.

Однак поряд з екссолісткою гурту "Время и Стекло" Надею Дорофєєвою він став зразковим хлопцем, якого більше не цікавили жодні інші дівчата, крім обраниці. Володимир Дантес запевнив, що ніколи не зраджував дружину, адже у шлюбі з нею його все влаштовує.

Як з'ясувалось, на початку стосунків Володимир Дантес не розповідав Наді Дорофєєвій про свої численні романи. Однак безліч друзів з шоу-бізнесу застерігали співачку від стосунків з ним і радили бути обережною.