Звездные супруги Владимир Дантес и Надя Дорофеева в браке уже 5 лет. Артист признался, что супруге не изменял. Однако до знакомства со звездой не был верен тем, с кем встречался.

В программе "Ж F*CKTOR" певец и шоумен Владимир Дантес вспомнил свою бурную молодость. Артист, ставший безумно популярным в 20 лет, пользовался славой и узнаваемостью. Почувствовав себя звездой, он крутил романы втайне от девушек, с которыми встречался, а к отношениям относился несерьезно.

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Сейчас он осуждает такое поведение, однако тогда не испытывал никаких угрызений совести. Лишь после измен музыкант осознавал, что пренебрегал чувствами любимых и не хотел бы оказаться на их месте.

Я был тогда в каких-то отношениях, но мне сорвало крышу. Оказывается, мне казалось тогда, что я всем нужен, все хотят меня,

– поделился Дантес.

Однако рядом с экс-солисткой группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой он стал образцовым парнем, которого больше не интересовали никакие другие девушки, кроме избранницы. Владимир Дантес заверил, что никогда не изменял жене, ведь в браке с ней его все устраивает.

Как выяснилось, в начале отношений Владимир Дантес не рассказывал Наде Дорофеевой о своих многочисленных романах. Однако множество друзей из шоу-бизнеса предостерегали певицу от отношений с ним и советовали быть осторожной.