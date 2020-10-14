Прима-балерина Национальной оперы Украины и судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар растрогала сеть новыми фото с мужем. Кадры были сделаны во время строгого карантина, когда звезды посвящали себя только детям и друг другу.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов являются партнерами не только на сцене, но и в жизни. Талантливые супруги часто устраивают фотосессии в балетных образах, однако домашними кадрами в неформальной обстановке делятся редко. На личной странице в инстаграме судья шоу "Танцы со звездами" решила вспомнить времена изоляции и показала чувственную карантинную съемку с мужем.

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Супруги позировали на балконе загородного комплекса среди леса. Екатерина Кухар выбрала теплый пушистый свитер оверсайз светлого цвета и приспустила один рукав, обнажив плечо. Волосы балерина уложила ровно и сделала макияж с акцентом на глаза.

Она предстала в объятиях любимого мужчины. Александр Стоянов, одетый в джемпер в рубчик, прижимал и целовал звездную жену. Чувственные черно-белые фото Екатерина Кухар дополнила трогательным текстом. Она призналась, что хочет вернуть то время, когда они принадлежали только друг другу.

Все же этот суровый карантин научил нас замедляться и ценить моменты настоящей душевной близости.

И чем ближе холодная осень, тем сильнее хочется закутаться в плед, в любовь и спрятаться от мира, что так спешит,

– написала балерина.

В комментариях супругами восхищались не только поклонники, но и звездные друзья из шоу-бизнеса. Среди них певица Наталья Могилевская и дизайнер Екатерина Сильченко.

Чувственные фото Екатерины Кухар с мужем



Екатерина Кухар с мужем / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official



Екатерина Кухар с мужем / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official