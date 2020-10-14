Популярная австралийская певица Sia является приемной мамой для двух парней. Но недавно артистка призналась, что хотела бы усыновить еще больше детей.

Известная австралийская певица Sia недавно дала откровенное интервью изданию InStyle. В нем она рассказала о том, что ей дало приемное материнство и как воспитывает детей.

К теме Екатерина Кухар очаровала чувственными фото с мужем: невероятная нежность

Несколько лет назад певица увидела документальный фильм о сироте Десане. Ребенок стал свидетелем того, как отец убил его мать. Впоследствии воспитанием сироты занялась дальняя родственница, которая жестоко избивала Десани. После этого мальчик попал в детский дом. А после этого Sia забрала его к себе. Артистка рассказала, что материнство изменило ее во всех смыслах.

Я научилась быть более терпеливой, сострадательной. Я научилась устанавливать строгие границы. Я поняла, что, как матери-одиночке, мне нужна четкая система поддержки, чтобы я могла задавать вопросы, что нормально, а что нет. Я научилась безусловно любить других людей,

– призналась Sia.

Певица рассказала, что хотела бы даже усыновить больше детей. Она поняла, что именно так и должна была стать матерью.

Как Sia воспитывает детей

Австралийская артистка рассказала, что старается не баловать своих детей. Она признается, что могла бы сказать, что поскольку она богатая поп-звезда, то и они имеют право позволить себе все, что угодно. Но Sia дает определенную сумму средств ребятам только на питание.

"Конечно, когда я только усыновила их, то скупала им все. Но важнее то, что я хотела проводить с ними много времени, чтобы помочь изменить условия, в которых они выросли, и помочь им начать жить полной жизнью, которой им никогда не нужно стесняться", – призналась Sia.