Вже сьогодні, 30 серпня, стартує довгоочікуване шоу "Танці з зірками". На паркеті змагатиметься з колегами Слава Камінська, яка не змогла боротися на шоу два роки тому. Вона поділилась думками перед прямим ефіром.

Українська співачка Слава Камінська на своїй інстаграм-сторінці розповіла про переживання, які переповнюють її перед першим прямим ефіром шоу "Танці з зірками".

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Камінська вже брала участь в проєкті два роки тому. Однак, через сильну травму ноги, їй так і не вдалося вийти на паркет з партнером Ігорем Кузьменко. Як зізнається Слава, тоді її життя було зовсім іншим в усіх сферах.

Сьогодні – один з найбільш хвилюючих днів в моєму житті. Зараз, пройшовши певний шлях за ці два роки, я відчуваю, що готова. Готова довіритись партнеру, готова розчинитися в танці, готова ризикувати і пробувати нове, готова приміряти нові образи й амплуа. Я готова,

– поділилась думками Слава Камінська.

Співачка додала, що завдяки Дмитру Дікусару, який буде її партнером, вона майже не боїться. Також зізналась, що всередині неї мільярд різних почуттів.

Вона додала фото в образі, в якому виступатиме на першому ефірі: блискуча синьо-зелена сукня в стилі ча-ча-ча, а волосся вкладене пишними локонами.

Повний список учасників шоу "Танці з зірками" читайте тут.