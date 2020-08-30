Уже сегодня, 30 августа, стартует долгожданное шоу "Танцы со звездами". На паркете будут соревноваться с коллегами Слава Каминская, которая не смогла бороться на шоу два года назад. Она поделилась мыслями перед прямым эфиром.

Украинская певица Слава Каминская на своей инстаграм-странице рассказала о переживаниях, которые переполняют ее перед первым прямым эфиром шоу "Танцы со звездами".

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Каминская уже участвовала в проекте два года назад. Однако из-за сильной травмы ноги ей так и не удалось выйти на паркет с партнером Игорем Кузьменко. Как признается Слава, тогда ее жизнь была совсем другой во всех сферах.

Сегодня – один из самых волнующих дней в моей жизни. Сейчас, пройдя определенный путь за эти два года, я чувствую, что готова. Готова довериться партнеру, готова раствориться в танце, готова рисковать и пробовать новое, готова примерить новые образы и амплуа. Я готова,

– поделилась мыслями Слава Каминская.

Певица добавила, что благодаря Дмитрию Дикусару, который будет ее партнером, она почти не боится. Также призналась, что внутри нее миллиард разных чувств.

Она добавила фото в образе, в котором будет выступать на первом эфире: блестящее сине-зеленое платье в стиле ча-ча-ча, а волосы уложены пышными локонами.

Полный список участников шоу "Танцы со звездами" читайте здесь.