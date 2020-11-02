Популярний канадський співак Джастін Бібер нещодавно відверто розповів про те, що хотів накласти на себе руки. За словами виконавця, йому допомогла молитва і медитація.

На ютуб-каналі відомого поп-виконавця Джастіна Бібера вийшов документальний фільм про нього. Там співак висловився про проблеми з його ментальним здоров'ям. Джастін зізнався, що його переслідувала депресія.

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Музикант розповів про те, що в непрості періоди його життя, він страждав від депресії. У нього були суїцидальні думки, а також співак постійно переживав ментальний біль.

Були часи, коли я дійсно був схильний до суїциду. Мовляв, мужик, ця біль коли-небудь пройде? Це було так послідовно, так невпинно. Я страждав,

– зізнався Джастін Бібер.

Також співак додав, що ніколи б не хотів цього відчувати. Натомість він наголосив на тому, що потрібно про таке розмовляти. І зазначив, що сам пішов на відверту розмову, щоб допомогти іншим людям уникнути проблем з психічним здоров'ям.

"Я просто закликаю людей: "Гей, якщо вам самотньо, поговоріть про це. Скажіть це вголос". В цьому і є свобода. Я міг би уникнути цього сильного болю", – додав він.

За словами музиканта, його від депресії рятують молитви, медитація та музика. Найбільше Джастіну допомагає остання: він зазначає, що музика має потужну силу, яка допомагає позбутися болю. Варто зазначити, що документальний фільм про Джастіна Бібера триває 25 хвилин. За кілька днів ролик набрав більше 25 мільйонів переглядів.

Дивитися документальний фільм про Джастіна Бібера: