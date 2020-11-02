Популярный канадский певец Джастин Бибер недавно откровенно рассказал о том, что хотел наложить на себя руки. По словам исполнителя, ему помогла молитва и медитация.

На ютуб-канале известного поп-исполнителя Джастина Бибера вышел документальный фильм о нем. Там певец высказался о проблемах с его ментальным здоровьем. Джастин признался, что его преследовала депрессия.

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Музыкант рассказал о том, что в непростые периоды его жизни, он страдал от депрессии. У него были суицидальные мысли, а также певец постоянно испытывал ментальную боль.

Были времена, когда я действительно был склонен к суициду. Мол, мужик, эта боль когда-нибудь пройдет? Это было так последовательно, так неустанно. Я страдал,

– признался Джастин Бибер.

Также певец добавил, что никогда бы не хотел этого чувствовать. Он подчеркнул, что нужно о таком разговаривать. И отметил, что сам пошел на откровенный разговор, чтобы помочь другим людям избежать проблем с психическим здоровьем.

"Я просто призываю людей: "Эй, если вам одиноко, поговорите об этом. Скажите это вслух". В этом и есть свобода. Я мог бы избежать этой сильной боли", – добавил он.

По словам музыканта, его от депрессии спасают молитвы, медитация и музыка. Больше всего Джастину помогает последнее: он отмечает, что музыка обладает мощной силой, которая помогает избавиться от боли. Стоит отметить, что документальный фильм про Джастина Бибера длится 25 минут. За несколько дней ролик набрал более 25 миллионов просмотров.

Смотреть документальный фильм о Джастине Бибере: