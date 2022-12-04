Введення в храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити у цей свято
Сьогодні в Україні відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці або Третю Пречисту. Це свято належить до одних з найважливіших у православній церкві. Про значення та заборони свята – читайте у матеріалі.
У цей день віряни йдуть на святкову службу у храм, а вященники з нагоди свята вдягають ризи блакитного кольору, який вважається кольором Богородиці. Також із Введення в храм Пресвятої Богородиці розпочинається богослужбова підготовка до святкування Різдва Христового, пише 24 канал.
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Історія свята Введення в храм Пресвятої Богородиці
Згідно з давніми книгами, батьки Богородиці – Йоаким та Анна досить довго не мали дітей. Тоді вони пообіцяли Богу, що у разі народження дитини віддадуть її на служіння Господу в Єрусалимський храм.
Через деякий час, коли пара вже була у літах, у них народилася донечка. За вказівкою ангела її назвали Марією. А коли дівчині виповнилося 3 роки, її відвели у храм і залишили там. Проте це злякало Марію, а навпаки вона зраділа й погодилася з волею своїх батьків.
Церковне свято Введення в храм Пресвятої Богородиці з’явилося у православному календарі за декілька століть після цієї події.
Введення в храм Пресвятої Богородиці – історія та заборони свята / Фото "Главком"
Що не можна робити у свято Введення в храм Пресвятої Богородиці
- На Третю Пречисту не можна працювати вдома чи біля нього.
- Не можна займатися рукоділлям.
- Не можна прати й прибирати.
- Церква не рекомендує брати участь у гучних гуляннях чи розвагах.
- Не можна відмовляти в допомозі чи милостині.
- Не можна конфліктувати та ображати своїх ближніх.
- Не можна заздрити чи осуджувати когось.
- Не можна позичати гроші чи брати в борг у когось.
- Не можна вінчатися.
- Оскільки у цей день триває Різдвяний піст то не можна їсти м'ясо, яйця й молочні продукти. Однак дозволяється випити трохи вина і з'їсти трохи риби.
Введення в храм Пресвятої Богородиці – що не можна робити / Фото "ТСН"
Прикмети на введення в храм Пресвятої Богородиці
- Якщо зранку ясне і синє небо, то це до швидкого похолодання.
- Якщо сніг увесь день не тане, то це до хорошого врожаю в наступному році.
- Якщо у цей день тепло, то на різдвяно-новорічні свята теж буде тепло.
- Якщо у свято є сильні морози, то вони протримаються до самого Різдва.