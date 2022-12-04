У цей день віряни йдуть на святкову службу у храм, а вященники з нагоди свята вдягають ризи блакитного кольору, який вважається кольором Богородиці. Також із Введення в храм Пресвятої Богородиці розпочинається богослужбова підготовка до святкування Різдва Христового, пише 24 канал.

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Історія свята Введення в храм Пресвятої Богородиці

Згідно з давніми книгами, батьки Богородиці – Йоаким та Анна досить довго не мали дітей. Тоді вони пообіцяли Богу, що у разі народження дитини віддадуть її на служіння Господу в Єрусалимський храм.

Через деякий час, коли пара вже була у літах, у них народилася донечка. За вказівкою ангела її назвали Марією. А коли дівчині виповнилося 3 роки, її відвели у храм і залишили там. Проте це злякало Марію, а навпаки вона зраділа й погодилася з волею своїх батьків.

Церковне свято Введення в храм Пресвятої Богородиці з’явилося у православному календарі за декілька століть після цієї події.

Введення в храм Пресвятої Богородиці – історія та заборони свята / Фото "Главком"

Що не можна робити у свято Введення в храм Пресвятої Богородиці

На Третю Пречисту не можна працювати вдома чи біля нього.

Не можна займатися рукоділлям.

Не можна прати й прибирати.

Церква не рекомендує брати участь у гучних гуляннях чи розвагах.

Не можна відмовляти в допомозі чи милостині.

Не можна конфліктувати та ображати своїх ближніх.

Не можна заздрити чи осуджувати когось.

Не можна позичати гроші чи брати в борг у когось.

Не можна вінчатися.

Оскільки у цей день триває Різдвяний піст то не можна їсти м'ясо, яйця й молочні продукти. Однак дозволяється випити трохи вина і з'їсти трохи риби.

Введення в храм Пресвятої Богородиці – що не можна робити / Фото "ТСН"

Прикмети на введення в храм Пресвятої Богородиці