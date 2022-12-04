У цей день віряни йдуть на святкову службу у храм, а вященники з нагоди свята вдягають ризи блакитного кольору, який вважається кольором Богородиці. Також із Введення в храм Пресвятої Богородиці розпочинається богослужбова підготовка до святкування Різдва Христового, пише 24 канал.

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Історія свята Введення в храм Пресвятої Богородиці

Згідно з давніми книгами, батьки Богородиці – Йоаким та Анна досить довго не мали дітей. Тоді вони пообіцяли Богу, що у разі народження дитини віддадуть її на служіння Господу в Єрусалимський храм.

Через деякий час, коли пара вже була у літах, у них народилася донечка. За вказівкою ангела її назвали Марією. А коли дівчині виповнилося 3 роки, її відвели у храм і залишили там. Проте це злякало Марію, а навпаки вона зраділа й погодилася з волею своїх батьків.

Церковне свято Введення в храм Пресвятої Богородиці з’явилося у православному календарі за декілька століть після цієї події.

Введення в храм Пресвятої Богородиці – історія та заборони свята / Фото "Главком"

Що не можна робити у свято Введення в храм Пресвятої Богородиці

  • На Третю Пречисту не можна працювати вдома чи біля нього.
  • Не можна займатися рукоділлям.
  • Не можна прати й прибирати.
  • Церква не рекомендує брати участь у гучних гуляннях чи розвагах.
  • Не можна відмовляти в допомозі чи милостині.
  • Не можна конфліктувати та ображати своїх ближніх.
  • Не можна заздрити чи осуджувати когось.
  • Не можна позичати гроші чи брати в борг у когось.
  • Не можна вінчатися.
  • Оскільки у цей день триває Різдвяний піст то не можна їсти м'ясо, яйця й молочні продукти. Однак дозволяється випити трохи вина і з'їсти трохи риби.

Введення в храм Пресвятої Богородиці – що не можна робити / Фото "ТСН"

Прикмети на введення в храм Пресвятої Богородиці

  • Якщо зранку ясне і синє небо, то це до швидкого похолодання.
  • Якщо сніг увесь день не тане, то це до хорошого врожаю в наступному році.
  • Якщо у цей день тепло, то на різдвяно-новорічні свята теж буде тепло.
  • Якщо у свято є сильні морози, то вони протримаються до самого Різдва.