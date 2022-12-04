В этот день верующие идут на праздничную службу в храм, а священники по случаю праздника надевают ризы голубого цвета, который считается цветом Богородицы. Также с Введения во храм Пресвятой Богородицы начинается богослужебная подготовка к празднованию Рождества Христова, пишет 24 канал.
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История праздника Введение в храм Пресвятой Богородицы
Согласно древним книгам, родители Богородицы – Иоаким и Анна довольно долго не имели детей. Тогда они пообещали Богу, что в случае рождения ребенка отдадут его на служение Господу в храм Иерусалимский.
Через некоторое время, когда пара уже была в летах, у них родилась дочь. По указанию ангела ее назвали Марией. Когда девушке исполнилось 3 года, ее отвели в храм и оставили там. Однако это испугало Марию, а наоборот, она обрадовалась и согласилась с волей своих родителей.
Церковный праздник Введение в храм Пресвятой Богородицы появился в православном календаре через несколько веков после этого события.
Введение в храм Пресвятой Богородицы – история и запреты праздника / Фото "Главком"
Что нельзя делать в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
- На Третью Пречистую нельзя работать дома или возле него.
- Нельзя заниматься рукоделием.
- Нельзя стирать и убирать.
- Церковь не рекомендует участвовать в громких гуляниях или развлечениях.
- Нельзя отказывать в помощи или подаянии.
- Нельзя конфликтовать и оскорблять своих ближних.
- Нельзя завидовать или осуждать кого-либо.
- Нельзя одалживать деньги или брать взаймы у кого-то.
- Нельзя венчаться.
- Если в этот день продолжается Рождественский пост, то нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. Однако разрешается выпить немного вина и съесть немного рыбы.
Введение в храм Пресвятой Богородицы – что нельзя делать / Фото "ТСН"
Приметы на введение в храм Пресвятой Богородицы
- Если с утра ясное и синее небо, то это к быстрому похолоданию.
- Если снег весь день не тает, то это хороший урожай в следующем году.
- Наши предки заметили, если в этот день тепло, то и осень будет хорошая.
- Если в праздник есть сильные морозы, то они продержатся до самого Рождества.