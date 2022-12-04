Введение в храм Пресвятой Богородицы – это праздник, который принадлежит к двенадцати уважаемых праздников в православной церкви. Отметим, что Вторую Пречистую (Рождество Пресвятой Богородицы) верующие отмечают 21 сентября, а Первую Пречистую (Успение Пресвятой Богородицы) – 28 августа, пишет 24 канал.

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История Введения во храм Пресвятой Богородицы

Согласно древним преданиям, именно в этот день родители привели Марию в Иерусалимский храм. Иоаким и Анна не имели детей и искренне молились Богу с просьбой о рождении ребенка. Также дали обещание, если он ответит по их просьбе, то они отдадут ребенка на служение Господу.

Марии пришлось идти пешком в течение трех дней и она самостоятельно вошла в храм по пятнадцати ступеням, а затем первосвященник Захария отвел девочку в Святая Святых, куда не могли входить простые люди. Это удивило многих людей, находившихся в то время в храме.

Считается, что именно это событие сыграло одну из ключевых ролей в жизни Марии. Девушка осталась служить в храме до своего совершеннолетия, а впоследствии вышла замуж за Иосифа.

Этот праздник имеет важное духовное значение для людей, поскольку он отражает жертвенность супругов Аким и Анны. Для них это было нелегко, но они сдержали свое обещание.

Введение в храм Пресвятой Богородицы – традиции празднования

Праздник Введения Богородицы в храм непереходим, а дата его празднования неизменна. По традиции в этот день Богослужение в церкви отличается его особым воодушевлением и радостью.

В народе 4 декабря считается началом настоящей зимы. И хотя праздник приходится на Рождественский пост, в этот день разрешается есть рыбу и еду с маслом, а также выпить немного вина. Также в этот день не стоит заниматься тяжелым трудом, и деньги давать взаймы.

Картинки-поздравления с Введением в храм Пресвятой Богородицы

Введение в храм Пресвятой Богородицы – картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с праздником Введение во храм Пресвятой Богородицы / Фото из открытых источников

Введение в храм Пресвятой Богородицы – открытки / Фото из открытых источников

Картинки с праздником Введение во храм Пресвятой Богородицы / Фото "Апостроф"

Хорошие картинки – Введение во храм Пресвятой Богородицы / Фото из открытых источников