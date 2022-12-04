Введення в храм Пресвятої Богородиці — це свято, яке належить до дванадцяти особливо шанованих свят у православній церкві. Зазначимо, що Другу Пречисту (Різдво Пресвятої Богородиці) віряни відзначають 21 вересня, а Першу Пречисту (Успіння Пресвятої Богородиці) – 28 серпня, пише 24 канал.

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Історія Введення в храм Пресвятої Богородиці

Згідно з давніми переказами саме у цей день батьки привели Марію в Єрусалимський храм. Йоаким і Анна не мали дітей і щиро молилися до Бога з проханням про народження дитяти. Також дали обіцянку, якщо він відповість на їхнє прохання, то вони віддадуть дитину на служіння Господеві.

Марії довелося йти пішки протягом трьох днів і вона самостійно увійшла в храм по п'ятнадцяти сходинкам, а потім первосвященник Захарій відвів дівчинку у Святая Святих, куди не могли входити прості люди. Це здивувало багатьох людей, які перебували у той час в храмі.

Вважають, що саме ця подія відіграла одну з ключових ролей у житті Марії. Дівчина залишилася служити в храмі до свого повноліття, а згодом вийшла заміж за Йосипа.

Це свято має важливе духовне значення для людей, оскільки воно відображає жертовність подружжя Яким та Анни. Для них це було нелегко, але вони дотрималися своєї обіцянки.

Введення в храм Пресвятої Богородиці – традиції відзначення

Свято Введення Богородиці у храм є неперехідним, а дата його відзначення є незмінною. За традицією у цей день Богослужіння в церкві відрізняється його особливим піднесенням та радістю.

У народі 4 грудня вважається початком справжньої зими. І хоча свято припадає на Різдвяний піст, у цей день дозволяється вживати рибу та їжу з олією, а також випити трохи вина. Також у цей день не варто займатися важкою працею, й гроші давати в борг.

Картинки-привітання з Введення в храм Пресвятої Богородиці

Введення в храм Пресвятої Богородиці – картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці / Фото з відкритих джерел

Введення в храм Пресвятої Богородиці – привітальні листівки / Фото з відкритих джерел

Картинки зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці / Фото "Апостроф"

Гарні картинки – Введення в храм Пресвятої Богородиці / Фото з відкритих джерел