Традиции и обычаи празднования этого праздника тесно переплелись между собой. В народе Рождество Пресвятой Богородицы еще называют: "Вторая Пречистая" и "Осенины", потому что по народному календарю в этот день приходит осень, крестьяне обычно отмечают праздник урожая, отмечает 24 канал.

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История праздника Рождество Пресвятой Богородицы

Суть Рождества Пресвятой Богородицы состоит в прославлении Марии, которая имела чистое сердце и искренне доверяла Богу даже тогда, когда все вокруг не верили.

Информация о рождении и жизни Марии в Библии ничего не указана. Однако, считается, что она родилась в Назарете в семье пожилых супругов Йоакима и Анны. У них довольно долгое время не было детей, и это стало причиной большого осуждения со стороны людей.

После страданий и продолжительных молитв к Иоакиму пришел Ангел и возвестил радостное известие, что у них родится ребенок: "Господь услышал молитвы твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире". Отец Марии рассказал об этом своей жене Анне и они вместе решили в благодарность Богу пообещать, что их ребенок будет служить Господу. Итак, в трехлетнем возрасте родители отдали Марию в Иерусалимский храм, где она служила до своего совершеннолетия.

Рождество Пресвятой Богородицы 2022 история и традиции / Фото "УНИАН"

Рождество Пресвятой Богородицы считают началом исполнения Божьих обетов о спасении человечества от рабства греха. Это важное событие приблизило для людей Царство Божие и бессмертную жизнь с Иисусом.

В этот день почитается память мучеников. Женщины, которые не могли иметь детей, обязательно готовили обед и молились с просьбой к Марии, чтобы Бог послал им детей. Также по традиции собиралась за праздничным столом вся семья и чествовали Матерь Иисуса. А еще разрешалось ссылать сватов к девушкам.

В праздник нельзя ссориться с родными и желать зла ближним. Следует воздержаться от громких вечеринок, а лучше провести этот день в тишине и молитве.

Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы