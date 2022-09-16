Вступая в брак, молодожены обещают быть верными друг другу в горе и радости. В этот миг хочется пожелать влюбленным пронести свою любовь сквозь всю жизнь на все препятствия и жизненные невзгоды. Сделайте этот день более ярким и особенно теплым для своих близких или друзей, пишет 24 канал.

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Поздравления со свадьбой в стихах

День єдиний у житті

Лиш такий буває,

Вас зі створенням сім'ї

Щиро ми вітаємо.

Як у небі голуби

Наші наречені,

Вам з роси й вам з води

Лиш найкращого бажаємо!

***

Дорогі молодята!

День єдиний у житті

Лиш такий буває

Вас зі створенням сім'ї

Вся рідня вітає.

Дві обручки золоті

Вас у двох з'єднали;

Зичимо, щоб печалі всі

Дім ваш обминали.

Завжди в злагоді живіть

Грошей наживайте,

Один одного любіть,

Хмарних днів не знайте!

***

Дві обручки золоті –

То є символ згоди

Бажаємо щастя у вашому житті.

З такої нагоди.

Вас вітають друзі всі

І уся родина,

Завжди в злагоді живіть,

Майте дочку й сина.

У добробуті живіть,

Добра наживайте,

Один одного кохайте,

Тільки щастя знайте!

***

Хай радість вам життя дарує,

Щоб посміхались ви весь час,

Любов і злагода панує,

Й достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на вас із неба падав

Лише щасливий зорепад!

Поздравление со свадьбой в стихах / Фото "Canva"

Сердечно вітаємо вас, молодята,

З щасливим шлюбом, веселим святом!

Щоб вам довіку в добрі купатись,

Кохати вірно й не розлучатись.

Щоб горе й невдачі вас обминали,

А друзі та рідні не забували;

Щоб із завзяттям ви все робили,

Жили сто років і не старіли.

Щоб вами пишалась велика родина,

Життя ваше спільне цвіло, як калина,

Щоб все, що бажаєте, в хаті ви мали,

І на золотому весіллі гуляли!

***

Хай друзі вірні з вами будуть,

А доля збереже вас від горя і біди.

Щоб в мирному небі вам сонце всміхалось,

Щоб всі ваші мрії й плани збувались.

Щоб у своїй оселі були ви щасливі

І в добрім здоров'ї весь вік свій прожили.

Нехай Бог вам допомагає

І в важкі хвилини не покидає.

***

Щастя вам бажаємо, молодята,

І кохання – цілий океан,

Щоб добра нажили ви багато

Та по дітях виконали план.

Щоб своє гніздечко будували

І любились, наче голуби,

Щоб подружні ваші дні минали

Без печалі, смутку та журби.

Хай над вами буде небо ясним

І сіяє сонечко завжди,

Щоб життя у вас було прекрасним

Без розчарування та біди.

Щоб не стрілись негаразди жодні.

Пам’ятайте: з вами сам Ісус,

З небес спустився він сьогодні,

Щоб благословити ваш союз.

Віримо, що в злагоді та мирі

До кінця пройдете спільний шлях,

Й почуття палкі, взаємні й щирі

Пронесете у своїх серцях!

***

В день Вашого весілля зичимо добра,

Взаєморозуміння, поваги та тепла.

Хай шлях життєвий буде легким,

Хай все ладнається у Вас,

Здоров’я зичимо, любові,

Благословенними будьте! В добрий час!

Поздравление со свадьбой в прозе

Наші любі, з весіллям вас! Пам'ятайте, що якщо у людини поранена одна нога – вона шкутильгає, якщо дві ноги – вона взагалі не може ходити. А якщо ноги зачіпаються одна за одну – вона шпортається. Тому бажаємо вам завжди жити дружно, в злагоді та любові, а головне – берегти один одного. Нехай ваше сімейне вогнище невпинно горить, а ви не забувайте підкидати в нього дрова!

***

Дорогі молодята! Я бажаю, щоб ваше життя було завжди наповнене сонцем, радістю, любов'ю і справжніми серйозними успіхами й досягненнями! Бережіть один одного, проявляйте до один одного більше уваги, разом долайте всі труднощі й радійте щасливим хвилинам і удачам. Нехай ваш союз буде міцним, а будинок завжди буде наповнений теплотою, затишком і любов'ю. Будьте завжди здорові й дуже щасливі!

***

Хочеться побажати молодим дуже багато чого, але в першу чергу я бажаю, щоб ви вміли розуміти й слухати один одного – і тоді вам буде легко у вашій родині. Допомагайте у всьому один одному, день за днем зміцнюйте свій маленький затишний світ, своє сімейне щастя. Вітаємо вас зі створенням нової сім'ї й побажаємо, щоб її завжди оберігала ваша щаслива доля і гаряча любов! Гірко!

***

Дорогі наші! Тепер ви – чоловік і дружина. Від цього моменту ви стали найближчими й рідними людьми на всій планеті! Будь ласка, кохайте один одного і підтримуйте в будь-яких ситуаціях. Нехай ваше сімейне життя буде сповнене романтики, незалежно від кількості років, прожитих у шлюбі.

Поздравление с женитьбой поздравления в прозе 2022 / Фото "Canva"

Дорогі молодята! Бажаємо вам безхмарного сімейного життя, ніжно поводьтеся з почуттями й дбайливо зберігайте свій осередок. Завжди дивіться з такою ж ласкою і любов’ю в очах, як сьогодні. І якщо на шляху до сімейного щастя виникнуть перешкоди, просто міцніше візьміться за руки!

***

У цей прекрасний день, день вашого весілля, хочу побажати завжди йти рука об руку, долаючи всі перепони й труднощі на своєму шляху. Нехай їх, звичайно, буде якнайменше, але вони будуть, зовсім маленькі й несуттєві, щоб ви завжди знали, що разом вам під силу подолати все. Бережіть свою любов і несіть її через роки з честю, гідністю та ніжністю. Також хочу побажати, щоб ваш будинок незабаром наповнився веселим дитячим сміхом. З днем ​​весілля Вас!

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Дорогі наречені, сьогодні особлива дата у ваших долях і цей день ви запам'ятаєте на все життя, адже він єдиний і неповторний. Це день, коли ваші серця з'єднаються в міцному союзі назавжди. Тому хочу побажати вам найдовших та найщасливіших стосунків. Нехай у вашому домі завжди панує затишок, а всі сварки та негаразди обходять вас стороною. Сім'я та друзі завжди підтримають вас за будь-яких труднощів. І найголовніше: просто любите та цінуйте один одного!

***

Кажуть, що роки спільного життя з часом перетворюють любов на дружбу, звичку та повагу. А я бажаю, щоб любов, яка поєднала вас сьогодні, тільки міцніла з роками й залишалася любов'ю, щоб ви не розгубили ніжність і теплоту, щоб були уважні до своєї половинки, вміли терпіти, прощати, перетворювати жартома дрібні неприємності, щоб жили в щастя і без особливих проблем. Гірко!

Картинки-поздравления со свадьбой

Картинки-поздравления с днем ​​свадьбы / Фото "ТСН"

Поздравление с днем ​​свадьбы 2022 / Фото "Радио Максимум"

Поздравления с днем ​​свадьбы в картинках 2022 / Фото "ТСН"

Лучшие картинки-поздравления с женитьбой 2022 / Фото "krainau"

День свадьбы картинки-поздравления с праздником / Фото "Радио Максимум"

Красивые картинки с днем ​​свадьбы 2022 / Фото "ТСН"

Великолепные поздравления со свадьбой в картинках 2022 / Фото "krainau"

Картинки-поздравления со свадьбой для новобрачных / Фото "krainau"