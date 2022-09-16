Беручи шлюб, молодята обіцяють бути вірними один одному в горі й радості. У цю гарну мить хочеться побажати закоханим пронести свою любов крізь усе життя попри всі перешкоди та життєві негаразди. Зробіть цей день яскравішим та по-особливому теплим для своїх близьких чи друзів, пише 24 канал.
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Привітання з весіллям у віршах
День єдиний у житті
Лиш такий буває,
Вас зі створенням сім'ї
Щиро ми вітаємо.
Як у небі голуби
Наші наречені,
Вам з роси й вам з води
Лиш найкращого бажаємо!
***
Дорогі молодята!
День єдиний у житті
Лиш такий буває
Вас зі створенням сім'ї
Вся рідня вітає.
Дві обручки золоті
Вас у двох з'єднали;
Зичимо, щоб печалі всі
Дім ваш обминали.
Завжди в злагоді живіть
Грошей наживайте,
Один одного любіть,
Хмарних днів не знайте!
***
Дві обручки золоті –
То є символ згоди
Бажаємо щастя у вашому житті.
З такої нагоди.
Вас вітають друзі всі
І уся родина,
Завжди в злагоді живіть,
Майте дочку й сина.
У добробуті живіть,
Добра наживайте,
Один одного кохайте,
Тільки щастя знайте!
***
Хай радість вам життя дарує,
Щоб посміхались ви весь час,
Любов і злагода панує,
Й достаток повниться щораз.
Щоб Ви добра мали багато,
А доля квітла, наче сад,
І щоб на вас із неба падав
Лише щасливий зорепад!
Привітання з одруженням у віршах / Фото "Canva"
Сердечно вітаємо вас, молодята,
З щасливим шлюбом, веселим святом!
Щоб вам довіку в добрі купатись,
Кохати вірно й не розлучатись.
Щоб горе й невдачі вас обминали,
А друзі та рідні не забували;
Щоб із завзяттям ви все робили,
Жили сто років і не старіли.
Щоб вами пишалась велика родина,
Життя ваше спільне цвіло, як калина,
Щоб все, що бажаєте, в хаті ви мали,
І на золотому весіллі гуляли!
***
Хай друзі вірні з вами будуть,
А доля збереже вас від горя і біди.
Щоб в мирному небі вам сонце всміхалось,
Щоб всі ваші мрії й плани збувались.
Щоб у своїй оселі були ви щасливі
І в добрім здоров'ї весь вік свій прожили.
Нехай Бог вам допомагає
І в важкі хвилини не покидає.
***
Щастя вам бажаємо, молодята,
І кохання – цілий океан,
Щоб добра нажили ви багато
Та по дітях виконали план.
Щоб своє гніздечко будували
І любились, наче голуби,
Щоб подружні ваші дні минали
Без печалі, смутку та журби.
Хай над вами буде небо ясним
І сіяє сонечко завжди,
Щоб життя у вас було прекрасним
Без розчарування та біди.
Щоб не стрілись негаразди жодні.
Пам’ятайте: з вами сам Ісус,
З небес спустився він сьогодні,
Щоб благословити ваш союз.
Віримо, що в злагоді та мирі
До кінця пройдете спільний шлях,
Й почуття палкі, взаємні й щирі
Пронесете у своїх серцях!
***
В день Вашого весілля зичимо добра,
Взаєморозуміння, поваги та тепла.
Хай шлях життєвий буде легким,
Хай все ладнається у Вас,
Здоров’я зичимо, любові,
Благословенними будьте! В добрий час!
Привітання з весіллям у прозі
Наші любі, з весіллям вас! Пам'ятайте, що якщо у людини поранена одна нога – вона шкутильгає, якщо дві ноги – вона взагалі не може ходити. А якщо ноги зачіпаються одна за одну – вона шпортається. Тому бажаємо вам завжди жити дружно, в злагоді та любові, а головне – берегти один одного. Нехай ваше сімейне вогнище невпинно горить, а ви не забувайте підкидати в нього дрова!
***
Дорогі молодята! Я бажаю, щоб ваше життя було завжди наповнене сонцем, радістю, любов'ю і справжніми серйозними успіхами й досягненнями! Бережіть один одного, проявляйте до один одного більше уваги, разом долайте всі труднощі й радійте щасливим хвилинам і удачам. Нехай ваш союз буде міцним, а будинок завжди буде наповнений теплотою, затишком і любов'ю. Будьте завжди здорові й дуже щасливі!
***
Хочеться побажати молодим дуже багато чого, але в першу чергу я бажаю, щоб ви вміли розуміти й слухати один одного – і тоді вам буде легко у вашій родині. Допомагайте у всьому один одному, день за днем зміцнюйте свій маленький затишний світ, своє сімейне щастя. Вітаємо вас зі створенням нової сім'ї й побажаємо, щоб її завжди оберігала ваша щаслива доля і гаряча любов! Гірко!
***
Дорогі наші! Тепер ви – чоловік і дружина. Від цього моменту ви стали найближчими й рідними людьми на всій планеті! Будь ласка, кохайте один одного і підтримуйте в будь-яких ситуаціях. Нехай ваше сімейне життя буде сповнене романтики, незалежно від кількості років, прожитих у шлюбі.
Привітання з одруженням привітання у прозі 2022 / Фото "Canva"
Дорогі молодята! Бажаємо вам безхмарного сімейного життя, ніжно поводьтеся з почуттями й дбайливо зберігайте свій осередок. Завжди дивіться з такою ж ласкою і любов’ю в очах, як сьогодні. І якщо на шляху до сімейного щастя виникнуть перешкоди, просто міцніше візьміться за руки!
***
У цей прекрасний день, день вашого весілля, хочу побажати завжди йти рука об руку, долаючи всі перепони й труднощі на своєму шляху. Нехай їх, звичайно, буде якнайменше, але вони будуть, зовсім маленькі й несуттєві, щоб ви завжди знали, що разом вам під силу подолати все. Бережіть свою любов і несіть її через роки з честю, гідністю та ніжністю. Також хочу побажати, щоб ваш будинок незабаром наповнився веселим дитячим сміхом. З днем весілля Вас!
***
Дорогі наречені, сьогодні особлива дата у ваших долях і цей день ви запам'ятаєте на все життя, адже він єдиний і неповторний. Це день, коли ваші серця з'єднаються в міцному союзі назавжди. Тому хочу побажати вам найдовших та найщасливіших стосунків. Нехай у вашому домі завжди панує затишок, а всі сварки та негаразди обходять вас стороною. Сім'я та друзі завжди підтримають вас за будь-яких труднощів. І найголовніше: просто любите та цінуйте один одного!
***
Кажуть, що роки спільного життя з часом перетворюють любов на дружбу, звичку та повагу. А я бажаю, щоб любов, яка поєднала вас сьогодні, тільки міцніла з роками й залишалася любов'ю, щоб ви не розгубили ніжність і теплоту, щоб були уважні до своєї половинки, вміли терпіти, прощати, перетворювати жартома дрібні неприємності, щоб жили в щастя і без особливих проблем. Гірко!
Картинки-привітання з весіллям
Картинки-привітання з днем весілля / Фото "ТСН"
Привітання з днем весілля 2022 / Фото "Радіо Максимум"
Привітання з днем весілля у картинках 2022 / Фото "ТСН"
Найкращі картинки-привітання з одруженням 2022 / Фото "krainau"
День весілля картинки-привітання зі святом / Фото "Радіо Максимум"
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