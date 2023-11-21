Сьогодні — Введення у храм Пресвятої Богородиці: традиції свята тепер і колись
21 листопада за новим церковним календарем святкують Введення у храм Пресвятої Богородиці. Раніше його відзначали 4 грудня.
Сьогодні віряни згадують, як батьки привели трирічну Діву Марію в Єрусалимський храм. Там вона прожила 12 років, зазначає 24 Канал.
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У цей день люди обов'язково йдуть до церкви, а також моляться вдома. Пресвята Богородиця вважається покровителькою сімейного добробуту. Тому у молитві християни просять здоров'я для всіх рідних та близьких, а також сімейного щастя.
Традиції свята: тепер і колись
Раніше в Київській Русі у цей день влаштовували ярмарки. Зазвичай на вулиці падав сильний сніг, тому діти каталися на санях та гралися у сніжки. Не забували люди й ходити в гості один до одного. За традицією, першим у будинок мав зайти чоловік, бо тоді до господарів прийде достаток.
Зараз люди у це свято накривають стіл. Але ставлять на нього лише пісні страви, оскільки триває Різдвяний піст. Також сьогодні батьки ведуть дітей до храму на їхню першу сповідь.