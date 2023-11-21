Сьогодні віряни згадують, як батьки привели трирічну Діву Марію в Єрусалимський храм. Там вона прожила 12 років, зазначає 24 Канал.

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У цей день люди обов'язково йдуть до церкви, а також моляться вдома. Пресвята Богородиця вважається покровителькою сімейного добробуту. Тому у молитві християни просять здоров'я для всіх рідних та близьких, а також сімейного щастя.

Традиції свята: тепер і колись

Раніше в Київській Русі у цей день влаштовували ярмарки. Зазвичай на вулиці падав сильний сніг, тому діти каталися на санях та гралися у сніжки. Не забували люди й ходити в гості один до одного. За традицією, першим у будинок мав зайти чоловік, бо тоді до господарів прийде достаток.

Зараз люди у це свято накривають стіл. Але ставлять на нього лише пісні страви, оскільки триває Різдвяний піст. Також сьогодні батьки ведуть дітей до храму на їхню першу сповідь.

Хто святкує День ангела сьогодні

Сьогодні День ангела відзначають Олексій, Архіп, Опанас, Борис, Василь, Володимир, Вольдемар, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Павло, Петро, ​​Сава, Теодор, Федір, Яків, Ян, Ярополк, Параска.