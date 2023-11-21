Сегодня верующие вспоминают, как родители привели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский храм. Там она прожила 12 лет, зазначает 24 Канал.

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В этот день люди обязательно ходят в церковь, а также молятся дома. Пресвятая Богородица считается покровительницей семейного благополучия. Поэтому в молитве христиане просят здоровья всем родным и близким, а также семейного счастья.

Традиции праздника: теперь и когда-то

Раньше в Киевской Руси в этот день устраивали ярмарки. Обычно на улице шел сильный снег, поэтому дети катались на санях и играли в снежки. Не забывали люди и ходить в гости друг к другу. По традиции, первым в дом должен зайти мужчина, потому что тогда к хозяевам придет достаток.

Сейчас люди в этот праздник накрывают стол. Но ставят на него только постные блюда, поскольку продолжается Рождественский пост. Также сегодня родители ведут детей в храм на их первую исповедь.

Кто празднует День ангела сегодня

Сегодня День ангела отмечают Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Вольдемар, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Савва, Теодор, Федор, Яков, Ян, Ярополк, Параска.