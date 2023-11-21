Сегодня верующие вспоминают, как родители привели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский храм. Там она прожила 12 лет, зазначает 24 Канал.
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В этот день люди обязательно ходят в церковь, а также молятся дома. Пресвятая Богородица считается покровительницей семейного благополучия. Поэтому в молитве христиане просят здоровья всем родным и близким, а также семейного счастья.
Традиции праздника: теперь и когда-то
Раньше в Киевской Руси в этот день устраивали ярмарки. Обычно на улице шел сильный снег, поэтому дети катались на санях и играли в снежки. Не забывали люди и ходить в гости друг к другу. По традиции, первым в дом должен зайти мужчина, потому что тогда к хозяевам придет достаток.
Сейчас люди в этот праздник накрывают стол. Но ставят на него только постные блюда, поскольку продолжается Рождественский пост. Также сегодня родители ведут детей в храм на их первую исповедь.