Введення у храм Пресвятої Богородиці: історія, головні традиції та картинки-привітання зі святом

Сьогодні, 21 листопада, відзначають Введення у храм Пресвятої Богородиці. Це одне з найбільших та найважливіших церковних свят.

У цей день батьки Марії, Яким та Анна, віддали її Господу у храм. Там вона присвятила Йому все своє життя. Детальніше – читайте на сайті 24 Каналу.

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Що це за свято

Подружжя Якима та Анни не могло мати дітей. Вони щодня молилися Богові та обіцяли, що якщо народиться дитина, віддадуть її Йому на служіння.

Якось чоловік та дружина привели Марію до священника Захарія в Єрусалимський храм. Там Богородиця перебувала аж до заручин зі святим Йосифом.

Саме 21 листопада трирічну Діву Марію батьки привели до храму. Дорога зайняла три дні. Дівчинка сама піднялася по п'ятнадцяти сходинках та увійшла до храму. Після цього священник Захарій ввів її у Святе Святих, куди не могли увійти звичайні люди.

Традиції свята

Люди з самого ранку йдуть до церкви.

У цей день заведено давати милостиню всім, хто її просить.

У свято накривають стіл. Але оскільки триває Різдвяний піст, то повинна бути лише пісна їжа. Проте дозволяється поставити на стіл рибу, страви з рослинною олією і трохи вина.

Важливо сьогоднішній день провести з близькими та рідними.

Картинки-привітання зі святом

Введення у храм Пресвятої Богородиці / Фото "Апостроф"

Введення у храм Пресвятої Богородиці / Фото Telegraf

Введення у храм Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest

Введення у храм Пресвятої Богородиці / Фото "Вітання"

Введення у храм Пресвятої Богородиці / Фото "Апостроф"