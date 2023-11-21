В этот день родители Марии, Иоаким и Анна, отдали ее Господу в храм. Там она посвятила Ему всю свою жизнь. Детальнее – читайте на сайте 24 Канала.

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Что это за праздник

Супруги Иоаким и Анна не могли иметь детей. Они каждый день молились Богу и обещали, что если родится ребенок, отдадут его Ему на служение.

Однажды супруга привели Марию к священнику Захарию в Иерусалимский храм. Там Богородица находилась до обручения со святым Иосифом.

Именно 21 ноября трехлетнюю Деву Марию родители привели в храм. Дорога заняла три дня. Девочка сама поднялась по пятнадцати ступеням и вошла в храм. После этого священник Захария ввел ее в Святое Святых, куда не могли войти обычные люди.

Традиции праздника

Люди с самого утра идут в церковь.

В этот день принято давать милостыню всем, кто ее просит.

В праздник накрывают стол. Но поскольку продолжается Рождественский пост, то должна быть только постная пища. Однако можно поставить на стол рыбу, блюда с растительным маслом и немного вина.

Важно сегодняшний день провести с близкими и родными.

Картинки-поздравления с праздником

Введение во храм Пресвятой Богородицы / Фото "Апостроф"

Введение во храм Пресвятой Богородицы / Фото Telegraf

Введение во храм Пресвятой Богородицы / Фото Pinterest

Введение во храм Пресвятой Богородицы / Фото "Приветствие"