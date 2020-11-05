Наприкінці вересня, під час участі в шоу "Танці з зірками" співак Олег Винник заявив, що захворів на коронавірус. В середині жовтня виконавець тримав негативний тест на COVID-19, втім отримав не дуже втішні наслідки від коронавірусу.

За словами артиста, який місяць тому переніс коронавірус розповів, як зараз себе почуває, інформує ТСН.

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За його словами, він повністю одужав, почуває себе добре, втім побічні наслідки все ж таки залишилися. Здатність сприймати запахи і смак їжі повністю ще не відновилися. У Олега Винника, за його словами, була легка форма недуги, однак він все одно себе погано почував. Стояти на ногах він міг лише до 15 хвилин через страшенний біль у суглобах.

Попри 4 випуски проєкту "Танці з зірками", які добряче привели тіло співака в тонус, коронавірус також дався взнаки та вплинув на його вагу.

З'явилися відчуття, яких раніше не було. Наприклад, я почав по-іншому відчувати своє тіло. М'язи стали набагато легшими. За час участі в "Танцях з зірками" і в період хвороби в сукупності я втратив 10 кілограмів,

– зазначив співак.

Організатори шоу, з якого Олега Винника і Олени Шоптенко дискваліфікували за порушення правил, вирішили повернути зірок на паркет через шалену підтримку та на вимогу прихильників. Однак пара прийняла рішення не повертатися на "Танці з зірками" навіть після одужання від COVID-19. Та навіть попри рішення не повертатися, виконавець сумував за проєктом.

"Чесно кажучи, коли я захворів, то сумував за паркетом. Зрозумів, як круто, що зі мною трапилася така історія. Спочатку, під час перших тренувань, довелося понервувати, тому що танці – це шок для тіла і мозку, не все одразу виходить. Але настав момент, коли на репетиціях я почав кайфувати і навіть час від часу дивитися на своє відображення в дзеркалі – дуже довго я цього робити не міг", – заявив Винник.

Зазначається, що Олег Винник наразі готує для прихильників нову аудіороботу, яку він записав у дуеті. Про те з ким саме він вирішив записати пісню, поки що тримає у секреті.