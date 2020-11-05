В конце сентября, во время участия в шоу "Танцы со звездами" певец Олег Винник заявил, что заболел коронавирусом. В середине октября исполнитель получил отрицательный тест на COVID-19, впрочем получил не очень хорошие последствия от коронавируса.

Артист, который месяц назад перенес коронавирус рассказал, как сейчас себя чувствует, передает ТСН.

Читайте также Вслед за Поляковой: Олег Винник отменил все концерты за границей из-за пандемии

По его словам, он полностью выздоровел, чувствует себя хорошо, впрочем побочные последствия все же остались. Способность воспринимать запахи и вкус пищи полностью еще не восстановились. У Олега Винника, по его словам, была легкая форма болезни, однако он все равно себя плохо чувствовал. Стоять на ногах он мог только до 15 минут из-за страшной боли в суставах.

Несмотря на 4 выпуска проекта "Танцы со звездами", которые изрядно привели тело певца в тонус, коронавирус также сказался и повлиял на его вес.

Появились ощущения, которых раньше не было. Например, я начал по-другому чувствовать свое тело. Мышцы стали намного легче. За время участия в "Танцах со звездами" и в период болезни в совокупности я потерял 10 килограммов,

– отметил певец.

Организаторы шоу, из которого Олега Винника и Алену Шоптенко дисквалифицировали за нарушение правил, решили вернуть звезд на паркет из-за бешеной поддержки и по требованию поклонников. Однако пара приняла решение не возвращаться на "Танцы со звездами" даже после выздоровления от COVID-19. Но даже несмотря на решение не возвращаться, исполнитель скучал по проекту.

"Честно говоря, когда я заболел, то скучал по паркету. Понял, как круто, что со мной случилась такая история. Сначала, во время первых тренировок, пришлось понервничать, потому что танцы – это шок для тела и мозга, не всё сразу получается. Но наступил момент, когда на репетициях я начал кайфовать и даже время от времени смотреть на свое отражение в зеркале – очень долго я этого делать не мог", – заявил Винник.

Отмечается, что Олег Винник сейчас готовит для поклонников новую аудиоработу, которую он записал в дуэте. То с кем именно он решил записать песню, пока держит в секрете.