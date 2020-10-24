Известный украинский исполнитель Олег Винник недавно сообщил о том, что отменил все свои концерты за границей из-за пандемии коронавируса. Его выступления состоятся уже в 2021 году в октябре.

После того, как Оля Полякова сообщила об отмене своего большого концерта во Дворце Спорта, популярный украинский певец Олег Винник так же отменил гастроли за границей. Об этом он написал в своем инстаграм-профиле.

Стоит знать Оля Полякова перенесла концерт из-за подозрения на коронавирус

Олег Винник в заметке написал о том, что организаторы европейского тура решили отменить концерты за границей. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса и постоянных ограничений проведения массовых мероприятий, потому что ежедневно увеличивается количество заболеваний.

К сожалению, жизнь диктует свои условия, но наши встречи обязательно состоятся! За всеми изменениями в графике следите на моем официальном сайте... Ищите свои города!

– написал Олег Винник.

Вследствие этого, выступления музыканта в Неаполе, Штутгарте, Мюнхене, Праге, Гамбурге, Риге, Минске и других европейских городах перенесены на октябрь 2021 года. Об этом известно из афиши Олега Винника, которую он опубликовал в соцсетях. Стоит отметить, что подписчики певца расстроились из-за этого.

Напомним, что ранее Оля Полякова перенесла свой большой концерт, к которому ей пришлось очень долго готовиться. Многие люди из ее коллектива либо болеют коронавирусом, либо чувствуют себя плохо и ждут результатов лабораторных тестов. Между тем сама артистка отметила, что тоже чувствует себя скверно. И хотя прошлый тест показал отрицательный результат, она сделала еще один и ожидает, что он будет таким же.