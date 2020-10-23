Украинская певица Оля Полякова сообщила о том, что отменяет свой большой концерт в Киеве. Много членов ее коллектива плохо себя чувствуют и ждут тестов на коронавирус, так же как и сама артистка.

После митингов на тему дискриминации музыкантов и большого скандала с концертом в Харькове, популярная украинская певица Оля Полякова отменила свой большой концерт в Киеве из-за подозрения на коронавирус. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграм, опубликовав сообщение с пояснением.

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Певица написала о том, что жизнь вносит свои коррективы в складывающиеся ситуации. Она сообщила, что большое количество людей из ее команды имеют подозрение на коронавирус. И сейчас они ждут результатов теста.

Вот-вот получили возможность провести концерт со всеми мерами и ограничениями, вот мы начали собирать команду нашего шоу, вот-вот начали репетиции, как оказалось, что несколько человек из коллектива и технической группы заболели, а многие плохо себя чувствуют и ждут результатов тестов,

– написала Оля Полякова.

Также она проинформировала, что сегодня сама идет повторно сдавать тест. Артистке кажется, что это просто простуда, но, тем не менее, чувствует себя Оля скверно. Из-за этого она была вынуждена попросить организаторов концерта, который должен был состояться во Дворце спорта, перенести его. Хоть она и добавила, что пыталась приложить все усилия, чтобы выступление состоялось.

В то же время, Полякова отметила, что новую дату сообщат в скором времени, а потому приобретенные поклонниками билеты можно сохранить. Знаменитость в очередной раз напомнила о важности мытья рук и соблюдения всех условий карантина.



Оля Полякова отменила концерт / Instagram / @polyakovamusic