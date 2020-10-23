Українська співачка Оля Полякова повідомила про те, що скасовує свій великий концерт у Києві. Багато членів її колективу погано почувається та чекають тестів на коронавірус, так само, як і сама артистка.

Після мітингів на тему дискримінації музикантів та великого скандалу з концертом у Харкові, популярна українська співачка Оля Полякова скасувала свій великий концерт у Києві через підозру на коронавірус. Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши допис з поясненням.

Варто знати Перепалка Полякової зі Степановим у прямому ефірі: що артистка вимагала від міністра

Співачка написала про те, що життя вносить свої корективи в ситуації, що складаються. Вона повідомила, що велика кількість людей з її команди мають підозру на коронавірус. І зараз вони чекають результатів тесту.

От-от отримали можливість провести концерт з усіма заходами і обмеженнями, от ми почали збирати команду нашого шоу, от-от почали репетиції, як виявилося, що декілька людей з колективу і технічної групи захворіли, а багато погано почуваються і чекають результатів тестів,

– написала Оля Полякова.

Також вона профінформувала, що сьогодні сама йде повторно здавати тест. Артистці здається, що це просто застуда, але, тим не менш, почувається Оля кепсько. Через це вона була змушена попросити організаторів концерту, що мав відбутися в Палаці Спорту, перенести його. Хоч вона і додала, що намагалась докласти всіх зусиль, щоб виступ відбувся.

Водночас, Полякова зазначила, що нову дату повідомлять незабаром, а тому придбані шанувальниками квитки можна зберегти. Знаменитість вчергове нагадала про важливість миття рук та дотримання всіх умов карантину.



Оля Полякова скасувала концерт / Instagram / @polyakovamusic