Відомий український виконавець Олег Винник нещодавно повідомив про те, що скасував всі свої концерти за кордоном через пандемію коронавірусу. Його виступи відбудуться вже в 2021 році у жовтні.

Після того, як Оля Полякова сповістила про скасування свого великого концерту в Палаці Спорту, популярний український співак Олег Винник так само скасував гастролі за кордоном. Про це він написав у своєму інстаграм-профілі.

Варто знати Оля Полякова перенесла концерт через підозру на коронавірус

Олег Винник у дописі написав про те, що організатори європейського туру вирішили скасувати концерти за кордоном. Таке рішення було принято через пандемію коронавірусу та постійні обмеження проведення масових заходів, бо щодня збільшується кількість захворювань.

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– написав Олег Винник.

Внаслідок цього, виступи музиканта в Неаполі, Штутгарті, Мюнхені, Празі, Гамбурзі, Ризі, Мінську та інших європейських містах перенесені на жовтень 2021 року. Про це відомо з афіші Олега Винника, яку він опублікував у соцмережах. Варто зазначили, що підписники співака засмутились через це.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова перенесла свій великий концерт, до якого їй довелось дуже довго готуватися. Багато людей з її колективу або хворіють на коронавірус, або почуваються погано і чекають результатів лабораторних тестів. Тим часом сама артистка зазначила, що теж почувається кепсько. І хоч минулий тест показав негативний результат, вона зробила ще один і очікує, що він буде таким самим.