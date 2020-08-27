26 серпня в Сполучених Штатах святкують Національний день собаки. З нагоди свята дизайнерка Вікторія Бекхем привітала мережу та поділилась фото чоловіка з домашнім улюбленцем.

Британська співачка, акторка та модельєрка 26 серпня разом з чоловіком Девідом Бекхемом святкувала Національний день собаки. Вона привітала і шанувальників, виклавши фото на своїй інстаграм-сторінці.

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Вікторія та Девід Бекхеми одружені вже 21 рік. Попри таку велику кількість років, їм вдається зберігати романтичні стосунки, ходити на побачення і проводити час разом під час різних свят чи подій.

На світлині зображений чоловік Вікторії, футболіст Девід Бекхем. Він усміхається та обіймає їхнього собаку по кличці Сейдж. Як відомо, Сейдж приєднався до зіркової сім'ї минулого року. Бекхеми подарували чотирилапого своїм дітям на Різдво: 21-річному Брукліну, 17-річному Ромео, 15-річному Крузу та 9-річній Харпер.

Щасливого Міжнародного дня собаки від Девіда та Сейджа,

– привітала зірка в підписі до фото.



Девід Бекхем з собакою / Instagram / @victoriabeckham

На сторінці в інстаграмі і Девід Бекхем опублікував фото з собакою.

Вітаю з Усесвітнім днем собаки! Сейдж намагається поцілувати мене в губи,

– кумедно підписав світлину футболіст.