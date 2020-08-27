26 августа в Соединенных Штатах празднуют Национальный день собаки. По случаю праздника дизайнер Виктория Бекхэм поздравила сеть и поделилась фото мужа с собакой.

Британская певица, актриса и модельер 26 августа вместе с мужем Дэвидом Бекхэмом праздновала Национальный день собаки. Она поздравила и поклонников, выложив фото на своей инстаграм-странице.

К теме Люблю тебя: Виктория Бекхэм опубликовала нежное фото с мужем

Виктория и Дэвид Бекхэмы женаты уже 21 год. Несмотря на такое большое количество лет, им удается сохранять романтические отношения, ходить на свидания и проводить время вместе во время различных праздников или событий.

На фотографии изображен муж Виктории, футболист Дэвид Бекхэм. Он улыбается и обнимает их собаку по кличке Сейдж. Как известно, Сэйдж присоединился к звездной семье в прошлом году. Бекхэмы подарили четвероногого своим детям на Рождество: 21-летнему Бруклину, 17-летнему Ромео, 15-летнему Крузу и 9-летней Харпер.

Счастливого Международного дня собаки от Дэвида и Сейджа,

– поздравила звезда в подписи к фото.

Дэвид Бекхэм с собакой / Instagram / @victoriabeckham

На странице в инстаграме и Дэвид Бекхэм опубликовал фото с собакой.

Поздравляю со Всемирным днем собаки! Сейдж пытается поцеловать меня в губы,

– забавно подписал фотографию футболист.