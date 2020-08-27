Во Всемирный день собаки: Виктория Бекхэм умилила сеть общим фото мужа с собакой
26 августа в Соединенных Штатах празднуют Национальный день собаки. По случаю праздника дизайнер Виктория Бекхэм поздравила сеть и поделилась фото мужа с собакой.
Британская певица, актриса и модельер 26 августа вместе с мужем Дэвидом Бекхэмом праздновала Национальный день собаки. Она поздравила и поклонников, выложив фото на своей инстаграм-странице.
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Виктория и Дэвид Бекхэмы женаты уже 21 год. Несмотря на такое большое количество лет, им удается сохранять романтические отношения, ходить на свидания и проводить время вместе во время различных праздников или событий.
На фотографии изображен муж Виктории, футболист Дэвид Бекхэм. Он улыбается и обнимает их собаку по кличке Сейдж. Как известно, Сэйдж присоединился к звездной семье в прошлом году. Бекхэмы подарили четвероногого своим детям на Рождество: 21-летнему Бруклину, 17-летнему Ромео, 15-летнему Крузу и 9-летней Харпер.
Счастливого Международного дня собаки от Дэвида и Сейджа,
– поздравила звезда в подписи к фото.
Дэвид Бекхэм с собакой / Instagram / @victoriabeckham
На странице в инстаграме и Дэвид Бекхэм опубликовал фото с собакой.
Поздравляю со Всемирным днем собаки! Сейдж пытается поцеловать меня в губы,
– забавно подписал фотографию футболист.