Известная супружеская чета – британский дизайнер Виктория Бекхэм и футболист Дэвид Бекхэма до сих пор очаровывает поклонников. Знаменитости поженились 21 год назад, но до сих пор хранят замечательные романтические отношения.

Звездам удалось построить не только успешную карьеру, но и крепкий брак. Пара воспитывает четверых детей – 21-летнего Бруклина, 17-летнего Ромео, 15-летнего Круза и 8-летнюю Харпер. Дизайнер Виктория Бекхэм ранее признавалась, что секрет их союза именно в детях, ведь каждый из них любит свою многодетную семью, пишет 24 канал.

Читайте также Какой продукт помогает Виктории Бекхэм сохранять идеальную кожу и блестящие волосы

Семья Бекхэмов сейчас тщательно готовится к свадьбе старшего сына Бруклина, который женится на модели Николе Пельтц. Самое громкое светское мероприятие должно состояться в 2021 году, и несмотря на приятные хлопоты, счастливые родители находят время побыть наедине вдвоем.

На выходных супруги отправились на свидание, а в последнем посте в своем Инстаграме Виктория Бекхэм опубликовала очаровательный кадр.

На романтической фотографии дизайнер позирует на закате со своим мужем Дэвидом Бекхэмом. Модельер умеет даже в обычном наряде выглядеть элегантно и великолепно.

Жена известного футболиста надела синюю рубашку и белые мини-шорты, которые украсила коричневым ремнем. Дэвид Бекхэм надел телесное поло и черные спортивные штаны.

Целую, Дэвид. Люблю тебя,

– подписала лаконично снимок Виктория Бекхэм.