Відоме подружжя британської дизайнерки Вікторії Бекхем та футболіста Девіда Бекхема досі зачаровує прихильників. Знаменитості одружилися 21 рік тому, але й досі зберігають чудові романтичні стосунки.

Зіркам вдалось побудувати не лише успішну кар'єру, але й міцний шлюб. Пара виховує чотирьох дітей – 21-річного Брукліна, 17-річного Ромео, 15-річного Круза та 8-річну Гарпер. Дизайнерка Вікторія Бекхем раніше зізнавалася, що секрет їхнього союзу саме в нащадках, адже кожен з них обожнює свою багатодітну сім'ю, пише 24 канал.

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Сім’я Бекхемів зараз ретельно готується до весілля старшого сина Брукліна, який одружується з моделлю Ніколою Пельтц. Найгучніший світський захід має відбутися у 2021 році, ну а попри приємні клопоти, щасливі батьки знаходять час побути наодинці вдвох.

На вихідних подружжя відправилося на побачення, а в останньому дописі у своєму інстаграмі Вікторія Бекхем опублікувала чарівний кадр.

На романтичній світлині дизайнерка позує на заході сонця зі своїм чоловіком Девідом Бекхемом. Модельєрка вміє навіть у звичайному вбранні виглядати елегантно та неперевершено.

Дружина відомого футболіста одягнула синю сорочку та білі мінішорти, які оздобила коричневим ременем. Девід Бекхем одягнув тілесне поло та чорні спортивні штани.

Цілую, Девіде. Люблю тебе,

– підписала лаконічно знімок Вікторія Бекхем.