Коти – це найпопулярніші домашні улюбленці, загадкову поведінку яких не кожна людина зможе вгадати. 24 канал зазначає, що ці чотирилапі улюбленці є дуже милими та ніжними, водночас розумними та сміливими.

Цікаво Всесвітній день котів 2022: історія свята та цікаві факти про домашніх улюбленців

Наша редакція приготувала для вас способи, як вдало провести це свято.

  • Ви можете взяти бездомного кота та прихистити у своїй домівці. Це буде найкраще привітання, адже ще так багато кішок чекають на своїх господарів.
  • Якщо у вас вже є свій кіт, то зробіть йому приємну несподіванку та купіть смачної їжі.
  • Також можна придбати нову іграшку і провести цікавий та веселий час разом зі своїм вихованцем.
  • Є фонди та благодійні організації, які займаються захистом кішок та піклуються про них. Ви можете пожертвувати кошти на їхню діяльність.
  • І як правило у цей день публікують милі фото та відео зі своїми домашніми улюбленцями у соціальні мережі, які згодом стають вірусними і підіймають настрій аудиторії.

Всесвітній день котів
Всесвітній день котів: як відзначити, прислів'я і приказки / Фото Ukr.media

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Прислів'я та приказки про котів

  • Кіт з хати – миші на стіл.
  • Кота в мішку не купують.
  • Любить кіт рибку, та у воду лізти не хоче.
  • Як кіт наплакав.
  • Тягнути кота за хвіст.
  • Борода не в честь, а вуса і у кота є.
  • Коту під хвіст.
  • Давно кішка вмилася, а гостей немає.
  • Живуть, як кішка з собакою.
  • Носиться як кішка з кошенятами.