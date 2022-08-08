Коти – це найпопулярніші домашні улюбленці, загадкову поведінку яких не кожна людина зможе вгадати. 24 канал зазначає, що ці чотирилапі улюбленці є дуже милими та ніжними, водночас розумними та сміливими.
Цікаво Всесвітній день котів 2022: історія свята та цікаві факти про домашніх улюбленців
Наша редакція приготувала для вас способи, як вдало провести це свято.
- Ви можете взяти бездомного кота та прихистити у своїй домівці. Це буде найкраще привітання, адже ще так багато кішок чекають на своїх господарів.
- Якщо у вас вже є свій кіт, то зробіть йому приємну несподіванку та купіть смачної їжі.
- Також можна придбати нову іграшку і провести цікавий та веселий час разом зі своїм вихованцем.
- Є фонди та благодійні організації, які займаються захистом кішок та піклуються про них. Ви можете пожертвувати кошти на їхню діяльність.
- І як правило у цей день публікують милі фото та відео зі своїми домашніми улюбленцями у соціальні мережі, які згодом стають вірусними і підіймають настрій аудиторії.
Всесвітній день котів: як відзначити, прислів'я і приказки / Фото Ukr.media
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Прислів'я та приказки про котів
- Кіт з хати – миші на стіл.
- Кота в мішку не купують.
- Любить кіт рибку, та у воду лізти не хоче.
- Як кіт наплакав.
- Тягнути кота за хвіст.
- Борода не в честь, а вуса і у кота є.
- Коту під хвіст.
- Давно кішка вмилася, а гостей немає.
- Живуть, як кішка з собакою.
- Носиться як кішка з кошенятами.