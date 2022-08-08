Українська художниця Анна Титова створила цілу колекцію символічних малюнків, які присвятила котикам в час війни, пише 24 канал.

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З перших днів війни вона почала створювати котиків-захисників у військовій формі. У її колекції є навіть славнозвісний Привид Києва, котики-медики, а також тваринки у вишиванках та традиційному українському вбранні.

У добірці картинок, які створила Анна Титова є навіть кіт у військовій формі з відомим гаслом "Рускій воєнний корабль, іді на**й". Згодом художниця створила котика на тлі тонучого крейсера "Москва".

Художниця також не забула про кухарів, які годують в час війни внутрішньо переселених осіб та пенсіонерів, волонтерів та матерів, які виїхали з дітьми за кордон, аби зберегти їхнє життя.

Картинки з Всесвітнім днем кота



Картинки з Днем кота / Фото з інстаграму AnnTitovaDesign



Картинки з Днем кота / Фото з інстаграму AnnTitovaDesign



Картинки з Днем кота / Фото з інстаграму AnnTitovaDesign



Картинки з Днем кота / Фото з інстаграму AnnTitovaDesign



Картинки з Днем кота / Фото з інстаграму AnnTitovaDesign



Картинки з Днем кота / Фото з інстаграму AnnTitovaDesign



Картинки з Днем кота / Фото з інстаграму AnnTitovaDesign



Картинки з Днем кота / Фото з інстаграму AnnTitovaDesign



Картинки з Днем кота / Фото з інстаграму AnnTitovaDesign



Картинки з Днем кота / Фото з інстаграму AnnTitovaDesign