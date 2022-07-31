Українці у серпні мають кілька важливих державних та церковних свят. У серпні ми відзначаємо Преображення Господнього, яке в народі називають Спасом(19 серпня), день Державного Прапора України (23 серпня), день Незалежності України (24 серпня) та Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня).

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Загалом у серпні на українців чекає 23 робочі дні та 8 вихідних днів. Через воєнний стан всі державні свята, які раніше були вихідними, автоматично скасовано. Тому День Незалежності буде повністю робочим днем.

Ще 15 березня Рада ухвалила закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", що скасовує вихідні на державні свята, їх перенесення, якщо свято припадає на робочий день, та скорочення робочого дня в день, що передує святу, яке є неробочим днем, на одну годину.

Які святкові дні чекають українців у серпні

1 серпня – День подруги, день інкасатора;

2 серпня – День аеромобільних військ, пророка Іллі, день сестер;

3 серпня – День кавуна;

4 серпня – Святої мироносиці Марії Магдалини;

5 серпня – Почаївської ікони Божої Матері, Міжнародний день пива;

6 серпня – Святих Бориса і Гліба;

7 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України, Успіння святої Анни;

8 серпня – День альпініста, Всесвітній день кота, Преподобномучениці Параскеви Римської, День військ зв'язку Збройних Сил України;

9 серпня – Всесвітній день книголюбів, Великомученика й цілителя Пантелеймона;

10 серпня – Гребневської ікони Божої Матері;

11 серпня – Святої мучениці Серафими, Різдво святого Миколая;

12 серпня – Міжнародний день молоді, Всесвітній день слонів;

13 серпня – Всесвітній день шульги;

14 серпня – Перший Медовий Спас. Початок Успенського посту, День будівельника, День працівників ветеринарної медицини;

15 серпня – День археолога, Всесвітній день бездомних тварин. День пам’яті святого Стефана;

16 серпня – Преподобного Антонія Римлянина;

17 серпня – Міжнародний день чорного кота, День пам’яті святої Євдокії;

19 серпня – Преображення Господнє (Другий Спас). Всесвітній день фотографії, День бджоляра (День пасічника).

20 серпня – Всесвітній день безпритульних тварин;

23 серпня – День Державного Прапора України;

24 серпня – День Незалежності України;

27 серпня – День авіації України, День далекобійника, Останній день Успенського посту. Всесвітній день прощення. Перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського;

28 серпня – День шахтаря;

29 серпня – Третій Горіховий Спас;

31 серпня – Всесвітній день блогерів.